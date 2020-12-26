За сутки коронавирус в Украине унес еще 121 жизнь

Главное: В Украине COVID-19 унес еще 121 жизнь. Данные на 26 декабря.

Детали: COVID-19 продолжает убивать украинцев. Данные на субботу, 26 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что было выявлено еще 7 709 случаев заразы. С начала пандемии заболели 1 019 876 человек.

За отчетный период 2 888 человек госпитализировали.

Было проведено всего 31 482 тестов: методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской и Львовской областях – по 676 человек.

За сутки жертвами заразы стал 121 человек. Всего коронавирус оборвал уже 17 702 жизней.

За все время болезнь смогли победить 651 917 человек.

В тему: мы писали накануне, что жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 186 людей.