В небе над Лондоном НЛО едва не столкнулся с пассажирским самолетом

Главное: Неопознанный летающий объект пролетел в шести метрах от пассажирского самолета, вылетевшего из лондонского аэропорта Хитроу.

Детали: К пассажирскому самолету Airbus A321, вылетевшему из лондонского аэропорта Хитроу, на высоте одного километра приблизился неопознанный летающий объект. Как сообщает The Sun, в результате он оказался на расстоянии шести метров от его крыла.

Эксперты Британского совета по расследованию случаев опасного сближения в воздухе Airprox присвоили инциденту категорию «А», что означает серьезный риск столкновения.

По предварительной версии, объект, допустивший сближение, мог быть беспилотным летательным средством, запущенным с земли, однако члены экипажа в этом не уверены.

Как отмечает издание, аналогичная ситуация сложилась в сентябре текущего года, когда беспилотник едва не допустил лобовое столкновение с Boeing 737, пройдя всего в трех метрах от воздушного судна.

В том же месяце еще один беспилотник пролетел в метре от самолета Easyjet, вылетевшего из аэропорта Манчестера.

В тему: В апреле 2019 года СМИ сообщили о разработке американскими военными нового плана реагирования на сообщения о появлении НЛО. Также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом «Голубой луч».

Спустя год Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

Тогда же стало известно об участившихся сообщениях о якобы виденных наблюдателями неопознанных летающих объектах.

Видео на эту тему смотрите на канале «Фразы» в YouTube.