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Новости > Ученые получили странный радиосингал со стороны ближайшей к Земле экзопланеты

Ученые получили странный радиосингал со стороны ближайшей к Земле экзопланеты

Александр Панько
26.12.20 11:41
1393
Ученые получили странный радиосингал со стороны ближайшей к Земле экзопланеты

Главное: Астрономы получили радиосигнал со стороны ближайшей к Солнцу звезды. Его характер может указывать на наличие на одной из планет в этой системе разумной жизни. Хотя такая вероятность и крайне мала.

Детали: Астрономы зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, исходящий со стороны ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра, находящейся на расстоянии 4,2 световых лет. Как сообщает Lenta.ru, наблюдения велись в течение 30 часов с помощью радиотелескопа в обсерватории Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года.

Хотя полоса 980 мегагерц остается свободной от искусственных сигналов земного происхождения, астрономы не исключают, что источником сигнала может быть наземное оборудование или орбитальный спутник.

Еще одним возможным источником может быть комета или облако водорода.

Однако сдвиг в частоте радиоволн на удивление совпадает с движением планеты, что может указывать на принадлежность источника радиоволн инопланетной цивилизации.

Впрочем, ученые признают, что вероятность этого крайне мала.

Справка: Вокруг Проксимы Центавра вращается ближайшая к Солнцу землеподобная экзопланета Proxima b. Она была открыта 24 августа 2016 года. Период обращения новой планеты составляет 11 дней. Ее масса немного больше, чем у Земли, а средняя температура поверхности близка к нулю градусов Цельсия, что всего на 10 градусов ниже, чем у Земли. Астрономы считают, что обнаруженная планета вращается в так называемой обитаемой зоне, то есть там может быть вода — один из самых важных компонентов для жизни как явления.

В тему: В середине 2017 г руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб посоветовал для покупки недвижимости экзопланету Proxima b в созвездии Центавра. По мнению ученого, звезда Проксима Центавра и подобные ей светила «обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем, после того, как Солнце умрет и превратится в холодный белый карлик».

Напомним: На днях международная группа ученых зафиксировала радиосигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды.

Тэги: космос, наука, астрономия, Солнечная система, радиосигнал, экзопланета, Проксима Центавра

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