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Новости > Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины — закономерное следствие его деятельности, — Джангиров

Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины — закономерное следствие его деятельности, — Джангиров

Автор: «Фраза»
23.12.20 12:55
468
Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины — закономерное следствие его деятельности, — Джангиров

Пятое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины по версии издания «Вести» является закономерным следствием его деятельности. Об этом заявил журналист и телеведущий Дмитрий Джангиров.

«В своем весьма неоднозначном интервью газете The New York Times президент Владимир Зеленский, среди прочего, de facto легализовал 5-е место Виктора Медведчука в рейтинге „100 самых влиятельных в Украине людей и явлений“ от издания „Вести“ (ссылка — в 1-ом комментарии). Как вы, наверное, помните, что действующий Президент „по своей инициативе“ пожаловался американским журналистам на Виктора Медведчука, хотя те его спрашивали только про Игоря Коломойского и Петра Порошенко», — отметил он.

«В цитируемом рейтинге „Вестей“ с одной стороны, можно отметить — „смешались в кучу кони, люди“, с другой — определенная логика в этом есть. Практически все решения в текущем году принимались в той или иной степени с учетом пандемии, потому 1-е место в рейтинге влиятельности „людей и явлений“ для COVID-19 вполне логично, хотя и несколько непривычно. Столь же логично 2-е место в рейтинге влиятельности полуформальной институции „послы G7“ — они у нас, действительно, „к каждой бочке затычка“, когда речь идет о принятии серьезных решений; кроме того, „послы G7“ играют роль „морального арбитра“, регулярно выступая с разъяснениями „что такое хорошо, а что такое плохо“», — заявил Джангиров.

«Очевидно, что подобного рода институциализация внешнего управления по официальным каналам существенно снизила влиятельность каналов неформальных (хотя сумма влияния возросла), потому вполне логично падение влияния Джорджа Сороса, — он 8-й в рейтинге по сравнению с 2-м местом в прошлом году и его верного украинского миньона Виктора Пинчука — 18-е место (3-е — в 2019-м). Третье место в рейтинге отведено Ринату Ахметову, несомненному лидеру в непрозрачном влиянии на принятие (политико-)экономических решений, четвертое — дуэту Президент Владимир Зеленский — глава Офиса Президента Андрей Ермак, что неудивительно при делегировании главой государства таких объемов политического суверенитета 2-му месту рейтинга, и экономических рычагов — 3-му», — отмечает эксперт.

«Лидером в ряду публичных политиков — на 5-й ступеньке рейтинга — является Виктор Медведчук. Вполне логично, ибо он предложил решение проблемы COVID-19 (1-е место в рейтинге „Вести“), которая вызвала бурную дискуссию в обществе, и является последовательным оппонентом методов внешнего управления (которые олицетворяют иностранные послы, получившие 2-е место в рейтинге). Кроме того, в сфере урегулирования на Донбассе он выступает постоянным оппонентом Зеленского и ОП (4-е место), которые за время своей каденции научились колебаться вместе с линией внешних игроков. Следующим публичным политиком в рейтинге является экс-президент Петр Порошенко (7-е место), деятельность которого также заметно нервирует Владимира Зеленского. Между двумя политиками и лидерами парламентских фракций на 6-м месте расположился Арсен Аваков — глава МВД с 2014-го года», — добавил он.

«Интересно, что спикер ВР Дмитрий Разумков, расположившись на 9-м месте уступает по влиятельности обоим лидерам оппозиционных фракций, однако намного опережает формального лидера фракции „Слуга Народа“ Давида Арахамию (41-е место) и формального главы одноименной партии Александра Корниенко (4-е место), что весьма красноречиво говорит о роли и месте этой партии, как политической структуры, в иерархии власти в стране», — отметил Джангиров.

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