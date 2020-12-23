Эквадорские ученые обнаружили доселе неведомые виды коронавируса

Главное: В Эквадоре обнаружены новые виды SARS-CoV-2. Об этом говорят ученые.

Детали: В Эквадоре были найдены новые разновидности коронавируса. Об этом официально заявили ученые из университета Эспириту Санто.

Эксперты говорят, что один из видов заразы мог заметно повлиять на рост числа заболеваний в стране.

При этом подчеркивается, что все они «не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании».

В отчете сказано, что были сохранены генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны: это позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации.

Исследователи информируют: «Нами был обнаружен неведомый ранее вариант SARS-CoV-2, и есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса».

Всего было выявлено три новых штамма заразы.

В тему: ранее в Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день.