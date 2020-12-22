COVID-19 таки добрался до Антарктиды

Главное: COVID-19 попал на Антарктиду. Теперь официально.

Детали: Южный полюс пал перед коронавирусом. COVID-19 дошел до Антарктиды.

Данную информацию подтвердили в ВОЗ.

Континент был последним, куда с начала пандемии не попала зараза.

Известно, что ее выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс.

Сообщается, что заболевшие это 26 чилийских военных, а также десять человек из обслуживающего персонала объекта.

Людей уже эвакуировали в Пунта-Аренас (юг Чили). Сейчас они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

Также известно, что у троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

В тему: мы писали, что британские ученые узнали кое-что крайне неприятное о влиянии нового коронавируса на детей.