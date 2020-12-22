COVID-19 таки добрался до Антарктиды

Главное: COVID-19 попал на Антарктиду. Теперь официально.
Детали: Южный полюс пал перед коронавирусом. COVID-19 дошел до Антарктиды.
Данную информацию подтвердили в ВОЗ.
Континент был последним, куда с начала пандемии не попала зараза.
Известно, что ее выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс.
Сообщается, что заболевшие это 26 чилийских военных, а также десять человек из обслуживающего персонала объекта.
Людей уже эвакуировали в Пунта-Аренас (юг Чили). Сейчас они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.
Также известно, что у троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.
В тему: мы писали, что британские ученые узнали кое-что крайне неприятное о влиянии нового коронавируса на детей.