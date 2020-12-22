Британские ученые узнали кое-что крайне неприятное о влиянии нового коронавируса на детей

Главное: Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть заранее для детей.

Детали: Ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей. Как сообщает «Украинская правда», с учетом всех обстоятельств можно ожидать, что теперь инфицированных детей будет больше, чем прежде.

Между тем, как утверждается, исследования на эту тему на данный момент еще продолжаются.

В тему: Власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.