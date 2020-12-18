На Львовщине извращенец изнасиловал собственную дочь

Главное: Два года назад житель Львовской области изнасиловал свою 5-летнюю дочь. Только сейчас ему вынесли суровый приговор.

Детали: Житель Львовской области изнасиловал собственную пятилетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в июне 2018 года в собственном доме, воспользовавшись беспомощным состоянием 5-летней дочери, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 153 УК Украины в редакции от 01.06.2010 (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) и приговорили его к 10 годам тюрьмы.

В тему: В конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

В мае нынешнего года в Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.

В августе стало известно, что в Кривом Роге родители два года насиловали 4-летнюю дочь и снимали с ней порно.