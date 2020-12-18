Выявлен фактор, повышающий риск заражения COVID-19

Главное: Что повышает риск заражения COVID-19? Объяснили ученые.

Детали: Ученые из Американского института физики узнали фактор, повышающий риск заражения COVID-19. Появился их отчет.

Они сообщают, что «динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом».

Информируется, что «с помощью моделирования эксперты выяснили, как окружающее нас пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе».

Стало известно, что сперва специалисты определили схемы воздушного потока, после чего создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта при чихании или кашле.

В итоге американцы выявили два режима рассеивания.

Ученые поясняют: «В первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, характерном для узких коридоров, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь».

Также сообщается: «Из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше».

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