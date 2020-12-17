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Новости > Рада назначила нового министра образования

Рада назначила нового министра образования

Агата Кловская
17.12.20 15:46
269
Рада назначила нового министра образования

Главное: Депутаты 226 голосами поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом они не смогли избрать Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

Детали: Верховная рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов — 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы «Ганьба!». Представители фракции «Слуга народа» заглушали возгласы аплодисментами.

После этого в зале раздались возгласы «Геть!».

При этом парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру.

Ранее Шкарлет занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от «Партии регионов», а в 2015 — баллотировался от «Блока Петра Порошенко».

Кроме этого, Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

Голоса «за» отдали всего 186 народных депутатов. Таким образом, для назначения Витренко не хватило 40 голосов.

В тему: В конце июня бывший «регионал» Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности главы Минобразования. Депутаты говорят, что за ним тянется «коррупционный хвост».

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство образования и науки, Юрий Витренко, Сергей Шкарлет

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