Стало известно, когда ЕС начнет вакцинацию от COVID-19

Главное: В ЕС начинается вакцинация от COVID-19. Названа дата.

Детали: Вакцинация от COVID-19 в Евросоюзе начнется уже в этом году. Стали известны подробности.

Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны-члены 27-29 декабря «скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса».

Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным препаратам 21 декабря соирается провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.

Ожидается, что после получения одобрения от EMA Еврокомиссия в течение трех дней должна выдать собственное решающее разрешение на применение вакцины в ЕС.

Сообщается, что активные поставки вакцины в страны ЕС начнутся 26 декабря, далее страны смогут начать скоординированную вакцинационную кампанию в период с 27 по 29 декабря в зависимости от собственной готовности и ресурсов.

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