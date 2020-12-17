Стало известно, почему летом коронавирус слабеет

Главное: Ультрафиолет влияет на COVID-19. Об этом говорят ученые.

Детали: Как оказалось, COVID-19 слабеет летом из-за воздействия ультрафиолета. Об этом говорят ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), Гарвардского университета (США) и университета Пари-Сакле (Франция).

Исследователи говорят, что в летние месяцы темпы распространения коронавирусу снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета.

Они отмечают: «Сезонное влияние солнечного излучения на передачу болезни невелико по сравнению с факторами социальной безопасности».

В отчете сказано, что в ходе экспериментов было доказано, что «УФ-излучение солнечного света снижает передачу COVID-19».

Они говорят: «В северных регионах с умеренным климатом за период с января по июнь темпы роста должны снизиться на 7,4%, а к декабрю, наоборот, увеличиться на 7,8%. При этом в южном полушарии, соответственно, картина будет обратной».

Ученые говорят: «УФ-излучение это главный природный фактор, влияющий на распространение коронавирусной инфекции. Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению».

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