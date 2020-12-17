Самую длинную ночь в небе над Украиной украсит звездопад

Главное: 22-23 декабря в небе над Украиной можно будет наблюдать метеорный поток Урсиды. Его радиант располагается в созвездии Малой Медведицы.

Детали: С 17 по 25 декабря 2020 года в небе над Северным полушарием будет активен метеорный поток Урсиды. Как сообщает «Обозреватель», он не такой мощный, как Геминиды, пик которых выпал на 13-14 декабря, но украинцы смогут наблюдать его невооруженным глазом во время самых длинных ночей зимнего солнцестояния.

Пик Урсид астрономы ожидают в ночь с 22 на 23 декабря 2020 года — в это время можно будет увидеть до 10 «падающих звезд» в час.

Наблюдать звездопад можно от полуночи до рассвета, желательно за городом, вдали от искусственных источников света. Лучшее время для наблюдений — последний час перед рассветом. Радиант Урсид располагается в созвездии Малой Медведицы, что на латыни звучит как Ursa Minor. Отсюда и название потока.

Около 12 часов ночи радиант будет находиться ниже полярной звезды, а к утру обойдет ее с востока, понемногу поднимаясь над горизонтом.

Урсиды были официально обнаружены в 1945 году. Ученые предполагают, что они связаны с кометой Туттля, открытой в 1790 году.

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