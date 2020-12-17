Украинским водителям рассказали, где сегодня на дорогах могут быть проблемы

Главное: Погодные условия в Украине остаются непростыми. Водителей официально предупредили о снеге.

Детали: В четверг, 17 декабря, в Украине ухудшается погода. В «Укравтодоре» предупредили водителей о потенциальных проблемах.

Так, ожидается, что снег выпадает в Донецкой, Луганской и Черкасской областях, где в ночное время суток выпало до двух сантиметров снега.

Кроме этого отмечается, что в большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

Информируется: «Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области – заснеженное».

Водителям говорят: «На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками – снегоочистительные работы».

Подчеркивается: «Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен».

В тему: ранее мы писали, что на следующей неделе в Украине улучшится погода.