Ахметов и Новинский объявили войну ОПЗЖ на юго-востоке. Зеленский не простил Медведчуку Кривой Рог, – эксперт

Ахметов и Новинский объявили войну ОПЗЖ на юго-востоке. Зеленский не простил Медведчуку Кривой Рог. Как сообщает ubr.ua, об этом заявил политический обозреватель Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

По его словам, победа «Оппозиционной платформы — За жизнь» на юго-востоке на местных выборах стала серьезным ударом не только по рейтингу президента Владимира Зеленского, но и по олигархам, которые в последние месяцы вошли и прочно обосновались через «своих» людей в высоких кабинетах на Банковой и Грушевского, — Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому.

Последней каплей для президента стал разгром его кандидата на пост мэра родного Кривого Рога. Напомним, что в Кривом Роге кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов опередил оппонента — кандидата от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика, за которого агитировал лично президент.

Именно поэтому, пока в ряде областей не избраны главы советов, Зеленский дал команду Ахметову и Новинскому развернуть против ОПЗЖ масштабную войну.

Ахметов и Новинский и без команды Зеленского «имеют зуб» на ОПЗЖ. Несмотря на обещания Зеленскому положить юго-восток к его ногам на выборах, они провалились. Не помогли ни масштабные фальсификации в Донецкой и Луганской областях, ни махинации в Днепропетровской области и в том же Кривом Роге.

В ход у олигархов идут всевозможные инструменты: начиная от откровенных фальсификаций результатов выборов в отдельных городах и заканчивая блокированием сессий облсоветов с «продавливанием своих», нужных Зеленскому кандидатур на должность их глав.

При этом они не гнушаются никакими грязными методами. К примеру, в Запорожье группа Ахметова-Новинского пытается посадить в кресло главы облсовета экс-губернатора области Боговина, который за время своего пребывания на этой должности успел заслужить звание одного из самых некомпетентных руководителей региона. Для этого в сессионный зал тащили не только зараженных коронавирусом депутатов, находящихся на самоизоляции, но и тех, кто находился в реанимации. Этот театр абсурда, щедро приправленный административным давлением, сопровождался десятками «титушек» в масках, следящих за тем, как и за кого депутаты голосуют на главу облсовета.