Стали известны трансферные цели «Динамо» на эту зиму

Главное: Киевское «Динамо» намерено этой зимой усилить три позиции в команде, звучат конкретные фамилии. При этом стало известно, от кого хотят избавиться.

Детали: Киевское «Динамо» готовит сразу несколько трансферов нынешней зимой. Причем, как в клуб, так и из него, сообщает телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

Как и тогда, когда Луческу только возглавил киевский клуб, так и сейчас румынский наставник видит три основные проблемные позиции — центр защиты, центр полузащиты и центральный нападающий. В атаке Луческу возлагал много надежд на Супрягу, давав ему не один шанс, но молодой украинец не смог сполна ими воспользоваться. Поэтому в последних поединках на острие атаки играл Вербич.

В центр защиты наиболее оптимальный вариант, который, к слову, нравится и Луческу, является кандидатура австрийца Александара Драговича, который в свое время уже выступал за «Динамо».

В центр полузащиты рассматривается кандидатура капитана греческого «Панатинаикоса» Димитриса Курбелиса, о котором судачили еще летом. Также на эту позицию рассматривается несколько кандидатур из хорватской молодежки.

На усиление атаки рассматривается сугубо бразильский (латиноамериканский) вектор.

Среди тех, кого клуб может отпустить нынешней зимой, звучат фамилии Бойко, Шабанова, а также Дуэлунда (неоправданно высокая зарплата). В полугодичную аренду может уйти Цитаишвили. Еще по некоторым игрокам остаются вопросы.

В тему: 14 декабря «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы.