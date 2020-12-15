Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Святогорской лавре историки и богословы исследовали культурно-исторический и духовный феномен Святогорья

В Святогорской лавре историки и богословы исследовали культурно-исторический и духовный феномен Святогорья

Александра Кудрявцева
15.12.20 13:45
640
В Святогорской лавре историки и богословы исследовали культурно-исторический и духовный феномен Святогорья

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре состоялась II Международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, целью форума стало исследование Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины.

Открыл конференцию наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

Ведущий конференции, заведующий музеем и архивом Лавры архимандрит Лазарь (Терещенко) рассказал о находках, пополнивших общирный архивный и музейный фонд монастыря в уходящем году. Так, в 2020-м Лавре были предоставлены более 200 копий архивных дел, связанных с историей обители.

С докладами очно и дистанционно выступили священнослужители, учёные-историки, филологи, искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и краеведы.

В рамках работы форума в музее Лавры состоялось открытие выставки портретов княжны Татьяны Потёмкиной (урожд. княжны Голицыной), инициировавшей воссоздание древней обители в Святых Горах в 1844 г. (монастырь был закрыт в ходе реформ Екатерины II в 1787 г.) и всячески содействовавшей становлению монастыря вплоть до своей кончины 1 июля 1869 году.

В тему: В сети вышел фильм о верующих УПЦ, пострадавших от захватов храмов «Верные:Гимн любви».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

«Фантомы» на дорогах Украины
15.12.20 13:03

«Фантомы» на дорогах Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
15.12.20 16:16
154
Последние новости
15.12.20 16:48

В Черновцах маленький мальчик выпал из окна многоэтажки и чудом выжил
15.12.20 16:39

У Зеленского не замечают схемы по «скруткам» НДС Вячеслава Стрелковского и выводу этих денег в Чехию, – СМИ
15.12.20 16:16

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
15.12.20 15:52

В Одессе мужчина изнасиловал сестру прямо в магазине
15.12.20 15:22

Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины «Спутник V» заканчивается раньше всех других мировых вакцин
15.12.20 15:06

Центральные станции метро закрыты на вход и выход
15.12.20 14:36

На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
Фото и Видео
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.