Меркель поведала, когда Германия победит коронавирус

Главное: Германия планирует вернуться к нормальной жизни на фоне пандемии коронавируса уже в 2021 году. Об этом заявила Ангела Меркель.

Детали: Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что уже осенью следующего года Германия вернуться к нормальной жизни на фоне пандемии коронавируса. Политика цитируют местные СМИ.

По ее словам, до конца следующего лета в Германии вакцинируют 60% населения.

Она говорит: «Ситуация стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной. Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация».

Также отмечается, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

В тему: ранее известная газета написала, что Германия готовится к ядерной войне.