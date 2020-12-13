Коронавирус в Украине: появились данные на 13 декабря

Главное: 156 человек умерли от COVID-19 в Украине за сутки. Выявлено 9 176 случаев заразы.

Детали: За сутки в Украине выявили еще 9 176 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии заразились 894 215 человек.

Было проведено 41 489 тестов: методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 125) и Киевской области (740).

Известно, что заболели 494 ребенка и 313 медработников. За сутки госпитализировали 2 969 человек.

За отчетный период умерли 156 людей, с начала пандемии скончались уже 15 154 человека.

В тему: накануне мы писали, что смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой.