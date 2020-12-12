Смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой

Главное: В Украине зафиксировали еще 12 811 случаев коронавируса. За сутки умерли 243 человека.

Детали: Коронавирус в Украине не отступает. Данные на субботу, 12 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Было зафиксировано еще 12 811 случаев заразы, в том числе заболели 593 ребенка и 572 медработника. Всего с начала пандемии заразились уже 885 039 человек.

За сутки провели 61 571 тестов: методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 696) и Одесской области (1 357).

За отчетный период выздоровели 13 653 человека.

Зараза унесла еще 243 жизни. Всего скончались уже 14 998 человек.

Остаются больными 391 038 человек.

В тему: стало известно, по возвращению из каких стран украинцам придется сдать ПЦР-тест или сидеть на самоизоляции.