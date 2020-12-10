В Киеве за совершение смертельного ДТП посадили бывшего прокурора ГПУ

Главное: Бывший прокурор признан виновным в совершении смертельного ДТП в Киеве в 2013 году.

Детали: В Киеве осудили бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который 8 октября 2013 в г. Киеве на пр. Краснозвездном (Лобановского) совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, следствием установлено, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, а свой автомобиль без оформления документов реализовал не установленному следствием лицу.

Суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с одновременным взятием под стражу в зале суда и лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Отметим, что сам осужденный свою вину не признал.

В тему: 27 мая 2017 года в Киеве водитель автомобиля, принадлежащего Генеральной прокуратуре Украины, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.