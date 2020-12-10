Cо следующей недели украинцы смогут оставлять новогодние поздравления прямо на стенах Софийского собора

Главное: С 19 декабря жители Украины смогут бесплатно оставлять новогодние поздравления на специально созданном сайте, после чего они будут отображены на колокольне Софийского собора.

Детали: Любой украинец может прислать приветствие с Новым годом и Рождеством, которое с 19 декабря по 7 января с помощью лазеров будет транслироваться на колокольне собора Святой Софии в Киеве. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», для этого нужно оставить поздравление на сайте happynewyear.com.ua, подождать, пока оно пройдет проверку, и получить сообщение с точным временем, когда оно появится над Софийской площадью.

Специальная камера зафиксирует момент демонстрации и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне, на указанный электронный адрес.

Услуга предоставляется бесплатно.

В целом таким образом планируется показать более 10000 поздравлений.

Также с 19 декабря на сайте проекта можно будет в режиме реального времени наблюдать за новогодними площадями Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги и других городов.

В тему: 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны. В этом году вместо традиционной звезды на ее верхушке разместили шляпу.

В связи с пандемией коронавируса в этом году в центре Киева на Новый год впервые за много лет не будет фудкортов, а все остальные мероприятия будут проводиться с учетом эпидемической ситуации на момент празднования.