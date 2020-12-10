Стало известно, как изменилась продолжительность жизни в мире за последние двадцать лет

Главное: Продолжительность жизни в мире за 20 лет выросла. Сразу на шесть лет.

Детали: Продолжительность жизни за двадцать последние лет в мире выросла на шесть лет. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Уточняется: «В 2019 году люди жили на 6 лет дольше, чем в 2000 году. Продолжительность жизни выросла с 67 лет до 73 лет за последние два десятилетия».

Также отмечается: «Неинфекционные заболевания стали основными причинами смертности, и они занимают семь из десяти основных причин смертности: среди них сердечнососудистые заболевания уносят больше всего жизней».

Подчеркивается, что общее количество смертей от сердечнососудистых заболеваний выросло с семи до девяти миллионов за последние двадцать лет.

В десятку неинфекционных заболеваний также вошли болезнь Альцгеймера и другие виды деменции.

В ВОЗ говорят: «Ситуация с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ значительно улучшилась, что связано с активной работой государств по устранению данных недугов. От этих заболеваний больше всего людей умирает в странах с низким уровнем дохода».

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