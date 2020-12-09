Победа «Динамо» позволила Украине совершить скачок в таблице коэффициентов УЕФА

Главное: Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА. Мы обогнали шотландцев.

Детали: Победа киевского «Динамо» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов над «Ференцварошем» (1-0) позволила Украине совершить скачок в таблице коэффициентов УЕФА. Наша страна обогнала Шотландию.

Украина переместилась с 12-го места на 11-е.

В этом сезоне наша страна уже набрала 5.200 балла. Сейчас у нас в активе 31.500 пунктов.

Таблица может измениться после матчей «Шахтера» и «Зари» в своих группах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее эксперты заявили, что в своей группе Лиги чемпионов «Шахтер» займет последнее место.

В тему: анализ матча «Динамо» – «Ференцварош».