Американцы на этой неделе начнут торговать водой наряду с нефтью и золотом

Главное: В США на бирже, наряду с нефтью и золотом, отныне будет торговаться также питьевая вода. Торги первыми фьючерсами ожидаются уже на этой неделе.

Детали: На Чикагской товарной бирже до конца недели начнутся торги фьючерсами на воду по примеру сделок по контрактам на нефть и золото. Как сообщает Bloomberg, с помощью таких контрактов американские фермеры, хедж-фонды и муниципалитеты смогут обезопасить себя от риска роста цен на воду из-за ее дефицита.

Как объяснило руководство, в настоящее время около 2 млрд человек на Земле живут в странах, которые уже столкнулись с проблемой нехватки воды, а уже через 4 года с ее дефицитом могут столкнуться почти 2/3 населения нашей планеты.

По словам финансового аналитика Дина Дрея, «изменения климата, засухи, рост численности населения и выбросы в атмосферу, вероятно, на многие годы сделают дефицит воды и рост цен на этот ресурс важнейшей темой».

В тему: Употребление минеральной воды может таить опасность для здоровья.