Украина узнала соперников по отборочной группе на чемпионат мира в Катаре

Главное: Украина узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года. Турнир пройдет в Катаре.

Детали: Прошла жеребьевка групп квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Сборная Украины узнала соперников.

В отборе наша команда сыграет с такими сборными: Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан.

Напомним, что путевки в Катар получат победители групп. В плей-офф к десяти командам, которые займут вторые места в группах присоединятся две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Сам турнир пройдет 21 ноября – 18 декабря 2022 года.

В тему: ранее мы анализировали техническое поражение для сборной Украины.