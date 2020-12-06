Завтра курс гривны немного укрепится

Главное: Курс гривны укрепляется. Доллар и евро дешевеют.

Детали: В понедельник, 7 декабря, курс гривны немного вырастет. Стали известны котировки валют от Национального банка Украины на завтра.

Финансовый регулятор на копейку снизил цену американского доллара (он дешевел всю прошлую неделю) на одну копейку – до 28,29 гривен.

На две копейки подешевел евро – до 34,38 гривны.

При этом финансисты предрекают, что на следующей неделе небольшое укрепление нашей национальной валюты продолжится.

В тему: ранее мы писали, что финансисты предрекли доллару резкий обвал.