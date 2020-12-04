Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что во время локдауна закрывать аэропорты — нецелесообразно. Весной это делалось для того, чтобы не впустить вирус в страну, а сейчас ситуация иная.

Детали: Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине — нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает «РБК-Украина».

«Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом», — сказал Кулеба, подчеркнув, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

«Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда был смысл в закрытии аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию», — заявил министр.

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