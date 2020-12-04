Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна

Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна

Агата Кловская
04.12.20 15:15
119
Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что во время локдауна закрывать аэропорты — нецелесообразно. Весной это делалось для того, чтобы не впустить вирус в страну, а сейчас ситуация иная.

Детали: Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине — нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает «РБК-Украина».

«Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом», — сказал Кулеба, подчеркнув, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

«Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда был смысл в закрытии аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию», — заявил министр.

В тему: Жесткий карантин в Украине планируют ввести в начале января. Он продлится три недели.

Тэги: общество, новости Украины, коронавирус, Дмитрий Кулеба, локдаун

Комментарии

Статьи

04.12.20 09:27

«Кукурузники» в бою. Ч.1. Хорватия и Абхазия

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!
04.12.20 15:05

Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!

Автор: Владимир Кацман, 112.ua

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине
04.12.20 12:32
632
Последние новости
04.12.20 15:31

Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека
04.12.20 15:15

Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна
04.12.20 14:45

Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ
04.12.20 14:26

Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы
04.12.20 14:20

На Сумщине у ребенка зафиксировано опасное заболевание, которое передается от животных
04.12.20 14:03

Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы
04.12.20 14:01

В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Фото и Видео
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
Харьковский школьник устроил антисептическое фаер-шоу прямо посреди урока
Харьковский школьник устроил антисептическое фаер-шоу прямо посреди урока
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.