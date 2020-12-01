Луческу сделал резонансное заявление перед матчем с «Ювентусом»

Главное: «Динамо» готовится к матчу с «Ювентусом». Появился комментарий Мирчи Луческу.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал свой комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса». Его цитируют итальянские СМИ.

Румынский специалист признался: «Нас ждет сложный поединок. «Ювентус» уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с «Барселоной» за первое место».

Он добавил: «Наш финал состоится не в завтрашнем матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом».

Мирча Луческу говорит: «Я тренирую молодую команду. В Турине мы постараемся запомниться и проявить себя, но в голове у нас будет задача в матче с венграми. Я не могу это отрицать. Для нас честь играть на таком стадионе, пусть и без болельщиков в такое непростое время, но матч, в котором нам нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю».

В тему: мы писали, что футболисты «Динамо» сдали тесты на COVID-19 перед матчем с «Ювентусом», стали известны результаты.