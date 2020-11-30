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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов

Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов

Александра Кудрявцева
30.11.20 14:40
596
Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов

Главное: Любовь к врагам ставит человека на сверхчеловеческую высоту, туда, куда падшая человеческая природа подняться уже не может.

Детали: Любовь к врагам как была, так и остается самой абсурдной заповедью Христа для тех, кто так и не понял Евангелие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Какая логика в том, чтобы любить тех, кто тебя ненавидит, кто несет для тебя скрытую или явную угрозу? Наоборот, врагов нужно подавлять или уничтожать для того, чтобы себя обезопасить. Страх рождает ненависть к врагу, а она в свою очередь вызывает из глубин сердца злость и агрессию. Любовь к врагам ставит человека на сверхчеловеческую высоту, туда, куда падшая человеческая природа подняться уже не может. Для того, чтобы взобраться на нее, нужно искать туда тропу не во внешнем мире, где у нас было и будет бесчисленное количество врагов, а внутри самих себя. Главным препятствием к ее достижению есть животный страх, который властвует над нашей душой и управляет ею», — объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что когда вера победит в сердце все страхи, то душа станет свободной.

«С детства и до самой старости мы всегда кого-то или чего-то боимся. Мы боимся определенных людей (врагов), пауков, нищеты, болезней, старости, неопределенного будущего и проч. Антиподом слова „страх“ есть слово „вера“. Поэтому преподобный Силуан Афонский говорит о том, что тот, кто не научится любить врагов, спастись не сможет. Это и в самом деле так, потому что любить врагов может только тот, у кого есть настоящая вера в Бога. А без веры какое может быть спасение? Когда вера победит в нашем сердце все страхи, то наша душа станет свободной. Тогда любить врагов будет совсем несложно, а вся наша жизнь, да и сама смерть, будет нам видеться в совершенно другом свете», — заключил митрополит Лука.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как поститься в условиях кризиса.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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