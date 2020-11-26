Стало известно, когда Усик планирует вернуться в ринг

Главное: Следующий бой известный украинский боксер Александр Усик может провести уже в апреле 2021 года. По мнению промоутера Александра Красюка, соперником может стать британец Энтони Джошуа.

Детали: Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик намерен провести свой следующий бой в тяжелом весе в апреле следующего года. Как заявил промоутер Александр Красюк в комментарии Sky Sports, его соперником может стать Энтони Джошуа.

«Мы верим, что Александр будет готов вернуться в апреле 2021 года. Мы также рассчитываем, что Джошуа будет рядом, чтобы выполнить правила WBO по обязательной защите», — сказал Красюк, добавив, что команда Усика готова к поединку с любым претендентом, назначенным WBO.

При этом он выразил пожелание, «чтобы мы могли сами выбрать оппонента на бой за вакантный титул».

«Перед тем, как думать о Дюбуа или о ком-то другом, нам нужно узнать победителя боя Джошуа — Пулев и понять его стратегию на будущее. Я могу заявить, что мы будем старательно пытаться воспользоваться статусом обязательного претендента», — заключил промоутер.

В тему: 1 ноября 2020 года Усик в тяжелом бою победил британского боксера Дерека Чисору.

Британец Энтони Джошуа на сегодняшний день занимает первую строчку в рейтинге сильнейших боксеров в тяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring. В то же время Усика в этом рейтинге не оказалось.