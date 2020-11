Стало известно, чем так полезны сухофрукты

Главное: Чем полезны сухофрукты? Говорят об этом ученые.

Детали: Ученые поведали о пользе сухофруктов. Американских исследователей из университета штата Пенсильвания цитирует издание Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Специалисты говорят по результатам своего эксперимента: «У людей, которые сообщили о потреблении сухофруктов, параметры здоровья были лучше, чем в контрольной группе».

Отмечается: «У них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление».

Кроме этого ученые сравнили количество питательных веществ у одних и тех же людей в разные дни.

В публикации сказано: «В те дни, когда они ели сухофрукты, их показатели в целом были лучше. В то же время в эти дни у них отметили больше углеводов, пищевых волокон, калия, полиненасыщенных жиров и калорий в целом, поэтому ученые предостерегают от чрезмерного потребления сухофруктов, содержащих сахар».

Ученые уверяют: «Сушеные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают несладкие варианты, без добавления сахара».

Также подчеркивается: «Порция сушеных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода».

