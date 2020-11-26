Карпаты гибнут: в ООН сделали резонансное заявление

Главное: Карпаты массово вырубают. В ООН бьют тревогу.

Детали: Вырубка Карпат стала международной проблемой. Появилось заявление ООН.

Его в четверг, 26 ноября, публикует пресс-служба организации.

В нем сказано, что Карпатскому региону угрожает опасность из-за вырубки леса и изменений климата.

По словам исполнительного директора программы ООН по окружающей среде Ингеры Андерсен, данную информацию донесли до ряда стран. Кроме Украины ее также получили Чехия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия и Румыния.

Чиновник отмечает: «Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности».

Она добавила: «Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий».

Также прокомментировали наводнения в Украина в данном регионе: «Они частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений».

Отмечается: «Незаконные рубки за двадцать лет в Румынии оцениваются в пять миллиардов евро».

В ООН призвали страны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.

В тему: ранее мы писали, что опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат.