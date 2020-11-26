Стали известны подробности смерти Диего Марадоны

Главное: Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности 25 ноября, на 61 году жизни. Его последними словами стали: «Мне нехорошо». Сотни аргентинцев собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе для прощания.

Детали: Стали известны предварительные результаты вскрытия бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны. Как сообщает Infobae.com, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.

При этом уточняется, что 3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы, 11 ноября его выписали из больницы.

По данным телеканала Todo noticias, перед смертью Марадона был дома с племянником Джонни Эспосито, психологом и медбратом. После завтрака он сказал: «Мне нехорошо», и ушел в свою комнату, чтобы прилечь. Это оказались последние слова спортсмена.

Между тем, аргентинцы начали выходить на улицы столицы Арентины Буэнос-Айреса. На видео, опубликованном каналом РИА Новости в Telegram видно, как люди танцуют, запускают фейерверки, поют песни и кричат у президентского дворца.

Как сообщает Lenta.ru, в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Справка: Диего Армандо Марадона — аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. В разное время выступал за такие клубы как «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и др. Провёл 91 матч в составе сборной страны, в которых забил 34 гола. Участник четырех чемпионатов мира, чемпион мира 1986 года. На этом турнире он прославился голом в ворота сборной Англии, получившим звание «Гола столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира. В той же игре забил мяч рукой, заявив впоследствии, что это была «рука Бога».

Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, France Football и Guerin Sportivo. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, дойдя до четвертьфинала Чемпионата мира.

В тему: В июле 2020 года кандидат в президенты Королевской федерации футбола Испании Антонио Торрес заявил, что приложит все усилия, чтобы Марадона возглавил национальную сборную его страны.