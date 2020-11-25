Диетолог рассказала о небывалой пользе цитрусовых

Главное: Цитрусовые очень полезны. Детали поведала диетолог.

Детали: Российский диетолог Наталья Нефедова поведала, чем так полезны цитрусовые. Ее цитирую местные СМИ.

Эксперт говорит: «В период респираторно-вирусных заболеваний и вообще, когда нужно взбодрить и укрепить свой организм, вполне можно обойтись без препаратов из аптеки. Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов питания. Утром хорошо съесть какой-нибудь цитрусовый или выпить стакан свежевыжатого сока. Надо только помнить, что сок лучше разбавить водой».

Она сообщила: «Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество».

Также специалист отмечает: «Единственная добавка, которую нам приходится употреблять, это витамин D, потому что у нас мало солнца. Что касается витамина С, вы получите его не только из апельсинов, мандаринов или грейпфрутов. Он содержится и в зелени, и в болгарском перце, и в помидорах».

Резюмируется следующее: «Нужно следить за нормой потребления витамина С. Например, в одном апельсине его содержится 60-80 миллиграммов, а дневная норма – 75-90 миллиграммов. Нельзя злоупотреблять продуктами, которые содержат витамин С, иначе можно получить обратный эффект – он начнет действовать не как антиоксидант, а как окислитель».

В тему: ранее мы писали, что назван витамин, который буквально «сжигает» жир.