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Новости > Пока Зеленский и компания занимаются активным бездействием, Медведчук уже договорился с Путиным о вакцине для Украины, - Славинский

Пока Зеленский и компания занимаются активным бездействием, Медведчук уже договорился с Путиным о вакцине для Украины, - Славинский

Автор: «Фраза»
24.11.20 15:44
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Пока Зеленский и компания занимаются активным бездействием, Медведчук уже договорился с Путиным о вакцине для Украины, - Славинский

Джордж Сорос, США и прочие «партнеры» ничем не помогли Украине и украинцам во время эпидемии, когда страна утопает в антирекордах и каждый день растет количество ковид-инфицированных, а система здравоохранения на грани коллапса. Об этом заявил политический обозреватель Иван Славинский комментируя в Facebook статистику по количеству заболевших коронавирусом.

«Где же наши дорогие партнёры? Где американцы? Где Сорос? Чем они помогли? И. о. посла США, Кристина Квин в столь критическое для страны время в ультимативной форме запрещает (только вдумайтесь в этот цинизм) нам закупать российскую вакцину», — с возмущение заметил публицист.

Славинский акцентировал внимание на том, что поведение топ-политиков показало, кого можно считать настоящим патриотом Украины.

«Кто тут у нас патриот? Зеленский, премьер Шмыгаль, депутаты от „Слуги народа“, временная проверенная США Кристина Квин и т. д., готовые расплачиваться за лояльность Америке тысячами жизней или, например, Медведчук, который договорился о внеочередных поставках клинически эффективной вакцины, за которой выстроилась очередь из десятков стран?» — подчеркнул журналист.

«Или мы шибко умнее и независимее Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратов, Венгрии и других, уже стоящих в очереди за российской вакциной?» — отметил аналитик.

Славинский считает, что во время эпидемии политические дрязги должны отойти на второй план.

«Даже у зверей есть такое понятие, как „водяное перемирие“, когда хищники не нападают на травоядных. Однако, „слуги народа“, имея всю полноту власти в плане принятия жизненно важных решений, почему-то ведут себя хуже жестоких и неразумных зверей», — убежден публицист.

Аналитик констатирует, что пока власть во главе с Зеленским бездействует, Виктор Медведчук договорился на высшем уровне о поставках вакцины для украинцев.

«Пока Зеленский и компания занимаются активным бездействием, Виктор Медведчук ещё в начале октября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. И, кроме прочего, они договорились о том, что Россия готова вне очереди предоставить украинцам миллионы доз своей вакцины „Спутник V“. Всё, что для этого нужно — официальный запрос украинской власти», — обратил внимание журналист.

«В общем, нынешняя ситуация — это, кроме прочего, тест на патриотизм. На истинный патриотизм. Не настало ли время отложить политические обиды и подумать о простых украинцах? Думай-те», — резюмировал политический обозреватель Иван Славинский.

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