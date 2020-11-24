В ВОЗ рассказали кое-что интересное о нулевом пациенте, заразившемся коронавирусом

Главное: В ВОЗ не исключают, что в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19 речь может идти о нескольких нулевых пациентах. При этом следы коронавируса, родственного ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2, обнаружили в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах в Камбодже.

Детали: Коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Как сообщает Lenta.ru, такую теорию представил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. «Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — заявил специалист, подчеркнув, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений.

Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды», — заявил Райан, добавив, что, безусловно, были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухане.

При этом в ВОЗ выразили убеждение в том, что выявление первичного случая заражения является важным аспектрм всех эпидемиологических расследований и в случае ближневосточного респираторного синдрома организации понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения.

Между тем, как сообщает Nature, ученые выявили коронавирус, родственный ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2, в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи.

Так, вирус обнаружили в телах двух животных в Камбодже, хранившихся с 2010 года. Если выяснится, что найденная в их организме инфекция хотя бы на 97% совпадает с COVID-19, это даст существенную информацию о способах передачи вируса от мышей к людям, а также его происхождении.

Что касается Японии, то инфекция, найденная у пойманных в 2013 году животных, совпала с нынешней на 81,5%. Это слишком мало, чтобы утверждать о его связи с болезнью COVID-19 и может свидетельствовать лишь о разнообразии коронавирусов. Кроме того, он не способен передаться человеку.

В тему: Весной 2020 года китайские СМИ сообщили, что первым человеком в мире, заразившимся коронавирусом, оказалась продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань.

По данным британских СМИ, нулевым пациентом стал случайно заразившийся в ходе экспериментов сотрудник Уханьского института вирусологии Хуань Янлинь. В то же время сам Институт утверждает, что данный человек уволился ещё в 2015 году.

Напомним: В декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей произошла вспышка заболеваемости неизвестным на тот момент коронавирусом. При этом утверждалось, что многие больные были продавцами или покупателями на местном рынке морепродуктов.

К середине января 2020 года коронавирус начал стремительно распространяться по планете.