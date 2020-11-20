Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

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В Польше в ходе жесткого задержания умер гражданин Украины. Говорят, он был больной и неадекватный

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Названа главная причина проблем с сердцем

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Митрополит Онуфрий расскажет, почему важно жить в реальном мире, а не в виртуальном

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Должники по коммуналке могут лишиться жилья

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В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с вакцинами от коронавируса