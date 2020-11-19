В лицее на Харьковщине зафиксирована вспышка серьезного заболевания

Главное: В Дергачах зафиксирована вспышка кишечной инфекции в местном лицее. Количество заболевших приблизилось к сорока.

Детали: В Харьковской области в городе Дергачи в лицее произошла вспышка кишечной инфекции. Заболели уже 37 учеников, среди учителей и персонала случаи инфицирования не зафиксированы. Об этом со ссылкой на директора Харьковского областного лабцентра Любовь Махоту пишет «Укринформ».

Инцидент произошел в лицее № 3 в городе Дергачи. 18 ноября было 28 заболевших, сегодня их уже 37. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, токсикоинфекция.

«Это острая кишечная инфекция. В данный момент все заболевшие лечатся амбулаторно, а учебное заведение работает. Сейчас причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются», — сказала Махота.

В лицее проводятся заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Врачи обследуют больных и контактных лиц, проходит опрос и посещение домашних очагов, анализируется посещаемость заведения учащимися.

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