Тернопольский бизнесмен зарегистрировал «Братство лысых», чтобы не закрывать ресторан на выходные

Главное: Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук зарегистрировал религиозную организацию «Братство лысых», чтобы обойти запрет на посещение заведений общественного питания в выходные дни.

Детали: Владелец ресторана и хостела в Тернополе Тарас Ковальчук создал религиозную организацию «Братство лысых», чтобы его заведения могли работать во время карантина выходного дня. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, после того как правительство не услышало требования протестующих 11 ноября, они с коллегами начали искать юридический механизм работы в новых условиях. «Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию», — написал Ковальчук, добавив, что 12 ноября «десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации „Братство Лысых“ и утверждение устава».

Соответствующие документы для регистрации должны быть поданы сегодня. «Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи — трапезная, Лысый — храм», — заключил бизнесмен, напомнив, что в соответствии с Конституцией Украины каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

В тему: 11 ноября 2020 года 11 ноября 2020 года в центре Киева, у здания Кабмина предприниматели перекрыли дорогу, требуя отказаться от карантина выходного дня.

Тогда же Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.

Тогда же правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».

Сегодня решение о карантине выходного дня вступило в силу.