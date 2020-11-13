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Новости > В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник

В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник

Александра Кудрявцева
13.11.20 15:20
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В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник
Главное: В Харькове весной установят памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) в сквере, названном в его честь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на KHARKIV Today, об этом сообщил секретарь Харьковской епархии протоиерей Михаил Кит. 
 
"Сам памятник будет установлен к столетию со дня рождения митрополита Никодима, 18 апреля. Он — почетный гражданин области, города. Каждый, кто соприкасался с ним по разным причинам, видел в нем действительно настоящего человека, гражданина и, конечно, митрополита", — рассказал секретарь епархии.
 
Он уточнил, что это будет первый памятник митрополиту Никодиму. 
 
"Есть небольшой бюст у него на родине, в селе Давидовцы Черновицкой области. Он же там и храм построил, и школу. А это будет памятник во весь рост, почти три метра высотой, он уже отлит. Место очень хорошо подобрано, он часто бывал в этом скверике. Он, может и не думал, и не мечтал, но граждане сделали такой подарок в память о нем", — пояснил протоиерей Михаил.        
 
Как сообщалось, на сессии Харьковского городского совета принято решение назвать сквер возле Свято-Благовещенского кафедрального собора УПЦ Митрополичим — в честь митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака).
 
Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы. Владыка был почетным гражданином Харькова и Харьковской области, награжден орденами Дружбы народов, Ярослава Мудрого V, IV, III и II степеней, «За заслуги» II и I степеней и др. 1 декабря 2020 года исполнится 50 лет со дня первого назначения владыки Никодима архиепископом Харьковским и Богодуховским, а 18 апреля 2021 — 100 лет со дня его рождения.
 
В тему: В Харькове появится сквер в честь митрополита УПЦ.

Тэги: Харьков, УПЦ

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