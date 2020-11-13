Всплыли подробности появления скандального видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы

Главное: За непоявление в Сети скандального видео форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбы вымогатели требовали у него 5 миллионов долларов.

Детали: Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием российского форварда Артема Дзюбы. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов сообщает «Фонтанка».



«Из уважения к частной жизни мы не будем рассказывать о личности шантажиста. Хотя она известна и самому Артему, и правоохранительным органам. Дело в том, что Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег», — заявили в редакции.

Так же и капитан сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба не стал комментировать информацию о шантаже.



По данным издания, футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита», а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован.



«Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса. В органы, по данным электронной газеты, Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина», — уточнили авторы расследования.

В тему: Одного из лидеров российского футбола Артема Дзюбу отстранили от игр за сборную после появления видео, на котором он занимается самоудовлетворением.