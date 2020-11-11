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Новости > Еще одна европейская страна заговорила о возможности Третьей мировой войны

Еще одна европейская страна заговорила о возможности Третьей мировой войны

Александр Панько
11.11.20 11:53
479
Еще одна европейская страна заговорила о возможности Третьей мировой войны

Главное: Чешская военная разведка предупреждает о формировании первых предпосылок для начала Третьей мировой войны. Ее причиной может стать соперничество между США, Россией и Китаем.

Детали: Военная разведка Чехии заявляет об угрозе Третьей мировой войны. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет ведомства за 2019 год, сейчас глобальный конфликт «находится на первой стадии», когда «формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять».

При этом, по мнению чешских военных аналитиков, возможной причиной конфликта является соперничество между США, Россией и Китаем.

В документе также говорится о падении значимости международного права из-за отсутствия мирного диалога как способа разрешения противоречий.

Авторы доклада подчеркивают, что росту напряженности способствует также манипулирование общественным сознанием.

В тему: 9 ноября 2020 года министр обороны Великобритании Ник Картер предупредил о риске новой мировой войны на фоне пандемии коронавируса, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Тэги: Чехия, мир, разведка, прогноз, Третья мировая война

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