Стало известно, на какое количество больных коронавирусом рассчитана наша система здравоохранения

Главное: Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. Большее количество система здравоохранения не выдержит.

Детали: Система здравоохранения в Украине не выдержит наплыва больных в случае, если заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 достигнет 20 тысяч человек в сутки. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, это может случиться, несмотря на то, что «постоянно создаются дополнительные койки в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы».

«На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысячами больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч — к этому наша система на сегодня не готова», — добавил нардеп.

В то же время, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такого сценария лучше даже не допускать. «Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача — готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача — переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни до уменьшения смертности», — заключил он.

В тему: Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о введении в стране так называемого «карантина выходного дня». Это означает, что в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе будут работать исключительно на вынос. Остальным магазинам и ТРЦ будут рекомендовать не открываться в выходные дни.