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Новости > Лидеры крупнейших государств не торопятся поздравлять Байдена с победой

Лидеры крупнейших государств не торопятся поздравлять Байдена с победой

Александр Панько
09.11.20 15:53
447
Лидеры крупнейших государств не торопятся поздравлять Байдена с победой

Главное: Лидеры ряда государств до сих пор не поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США. Среди них Турция, Россия и Китай.

Детали: Лидеры России, Турции и Китая до сих пор не поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, это говорит как о дипломатических вызовах, стоящих перед Байденом, так и о нетрадиционном подходе Трампа.

В частности, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «результат выборов может определиться по итогам проведения американских правовых процедур», поэтому его страна не торопится поздравлять Байдена.

О том, что не будут приветствовать Байдена с победой до завершения всех правовых процедур заявили также президенты Мексики и Бразилии, КНДР и Турции.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, объясняя поведение президента Владимира Путина, который в 2016 году одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой, указал на то, что «разница очевидна».

«Там должны быть определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — цитирует Пескова «Украинская правда».

При этом он не смог ответить на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

В то же время Байдена уже поздравили премьер-министры Словении Янез Янша и Венгрии Виктор Орбан, которые перед выборами открыто поддерживали Трампа.

В тему: Одним из первых Байдена с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков 4 ноября 2020 года Дональд Трамп объявил о своей победе.

5 ноября он потребовал остановить подсчет голосов и пообещал судиться в штатах, где одержал победу Джо Байден.

Тэги: США, выборы, Китай, Владимир Путин, мир, Турция, поздравление, Дмитрий Песков, Президент США

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