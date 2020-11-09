Министр обороны Великобритании спрогнозировал новую мировую войну из-за коронавируса

Главное: Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Детали: Глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну. Об этом заявил глава Вооруженных сил Великобритании Ник Картер в интервью Sky News.

«Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия», — заявил он, напомнив, что подобное уже случалось в прошлом.

В тему: В марте 2020 года обострение ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 стало причиной крупнейшего обвала основных индексов на фондовом рынке США с 1987 года.