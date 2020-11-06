В Мариуполе пьяная горе-мать разбила своему сыну голову

Главное: В Донецкой области в городе Мариуполь 9-летний мальчик попал в больницу с разбитой головой. Как оказалось. Иуда его отправила пьяная горе-мать.

Детали: В Мариуполе Донецкой области пьяная мать разбила своем 9-летнему сыну голову тарелкой. Ребенка отвезли в больницу. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, произошло все на территории Кальмиусского района города.

«Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать попросила сына принести тарелку, однако, когда ребенок ее принес, оказалось, что нужна была другая. Женщина агрессивно отреагировала на помощь сына и разбила посуду о его голову», — говорится в сообщении.

Старший брат мальчика вызвал скорую и полицию.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

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