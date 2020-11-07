Ученые выяснили кое-что интересное о взаимоотношении полов у первобытных людей

Главное: Американские ученые изучили останки первобытных людей, живших около 9 тыс. лет назад на территории Северной и Южной Америк, и пришли к выводу, что женщины в те времена охотились наравне с мужчинами.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе опровергли популярный миф о том, что первобытными охотниками становились мужчины, а женщины были лишь собирательницами. Как сообщает Lenta.ru, согласно новым данным, древние человеческие останки возрастом девять тысяч лет, найденные в Андах в Южной Америке, принадлежат женщине-охотнице.

Захоронение, которое вместе с останками включало охотничий набор с наконечниками для снарядов и инструментами для обработки костей и мяса животных, обнаружили в 2018 году. Результаты анализа формы костей, содержащихся в останках белков и соотношения изотопов показали, что кости принадлежали молодой женщине, которая употребляла в пищу растения и животных.

Исследователи также изучили данные о других 107 древних захоронениях Северной и Южной Америки, в которых были найдены останки 429 людей. Оказалось, что 27 человек были охотниками на крупную дичь, при этом 11 из них являлись женщинами.

По словам ученых, этой выборки достаточно, чтобы сделать выводы о том, что участие женщин в охоте не было случайным явлением.

Согласно статистическому анализу, женщины составляли 30-50% охотников в американских первобытных популяциях. Это резко контрастирует с более поздними обществами, где участие женщин в охоте не превышало 30%.

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Спустя два года ученые проанализировали ДНК воинов из Швеции, Норвегии и Дании и пришли к выводу, что среди викингов было немало женщин-воинов.