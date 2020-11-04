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Новости > В ЦИК назвали даты вторых туров на выборах мэров некоторых городов

В ЦИК назвали даты вторых туров на выборах мэров некоторых городов

Александр Панько
04.11.20 19:28
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В ЦИК назвали даты вторых туров на выборах мэров некоторых городов

Главное: 15 и 22 ноября состоятся вторые туры выборов мэров в 12 населенных пунктах Украины.

Детали: Центральная избирательная комиссия назвала даты повторных выборов городских голов в 11 населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба ЦИК, голосование состоится 15 и 22 ноября.

В частности, 15 ноября пройдет второй тур в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском.

На 22 ноября назначены выборы в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно.

Даты повторного голосования на выборах городских голов в 11 населенных пунктах Украины

Отметим, что в воскресенье, 22 ноября, должно состояться голосование также в Николаеве. Об этом заявил на своей странице в Facebook городской голова Александр Сенкевич.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

На данный момент известно о победе в первом туре действующих мэров Кременчуга, Горишних Плавней и Бахмута.

Тэги: выборы, Львов, политика, Николаев, Ужгород, Ровно, Сумы, Полтава, Луцк, Краматорск, местные выборы, Бровары, Славянск, Александр Сенкевич, Каменец-Подольский, новости Украины, Дрогобыч, результаты выборов

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