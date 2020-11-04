Сможет ли Трамп дожать Байдена: полный расклад

Главное: Подсчет голосов на выборах президента США продолжается. Что известно на данный момент?

Детали: В США продолжается подсчет голосов на выборах президента страны. Осталось «обработать» шесть штатов.

Сейчас, по данным СМИ, Джо Байден получает 238 голосов выборщиков, а Дональд Трамп имеет в своем активе 213 голосов.

На сегодняшнее утро ситуация по штатам, где еще считают голоса, выглядит следующим образом: Дональд Трамп побеждает в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане (16 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков) и Висконсине (10 выборщиков).

При этом Джо Байден одерживает победу лишь в Неваде (шесть выборщиков).

Если всё останется без изменений, Дональд Трамп останется на второй срок.

Справка: После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Будущий президент США должен набрать хотя бы 270 их голосов.

В тему: ранее мы писали, что Дональд Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США.